Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

07.09.2022 09:15
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkağaç'ın Yağmurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46) idaresindeki plakası belirlenemeyen araç ile karşı yönden gelen C.E. (28) yönetimindeki 45 AGH 163 plakalı araç, Ova Cami mevkisinde çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Araç sürücüleri C.E. ve H.K. ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.G. (5), A.G. (10), C.E. (28), S.K. (38) ve F.D. (68) yaralanarak ambulansla Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kırkağaç, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
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