Manisa'da 3 milyon 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 3 milyon 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

12.08.2022 17:29
Manisa'da 3 milyon 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 milyon 850 bin adet boş makaron, 215 bin adet doldurulmuş sigara ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 milyon 850 bin adet boş makaron, 215 bin adet doldurulmuş sigara ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde kaçak makaron ve sigara depolandığı ve satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi. Bir iş yeri ve depoda yapılan aramada 3 milyon 850 bin adet boş makaron, 215 bin adet doldurulmuş sigara, 2 bin 616 adet sökülmüş bandrol ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 3 milyon 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 3 milyon 850 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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