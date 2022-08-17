Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu

17.08.2022 09:08

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde 45 santimetre genişliğindeki artezyen kuyusuna düşen 2 yaşındaki Aybars, kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çabası sonrası kurtarıldı. Çocuklarının çıkarılışını birbirlerine sarılarak izleyen anne ve baba sevinç gözyaşları döktü.

Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde saat 20.00 sıralarında, Orhan-Nazlı Çakır çiftinin 2 yaşındaki oğulları Aybars Çakır, anne ve babası zeytinlikte çalışırken bahçenin sonunda bulunan ve üstü açık kalmış artezyen kuyusuna düştü. 45 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuklarının sesini duyan ailesi durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans, UMKE ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı

4 SAAT SONRA MUTLU SON

Küçük çocukla 4 saat boyunca bir yandan korkmaması için konuşan bir yandan da yatay tünel yoluyla sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan ekipler, oldukça titiz bir çalışma sonucunda Aybars'a ulaştı.

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin gayretleriyle minik çocuk sıkıştığı yerden yatay açılan tünel sayesinde çıkarılarak tedbir amaçlı ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklarının çıkarılışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izleyen anne ve babası da sevinç gözyaşları döktü.

Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
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Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kırkağaç, Manisa, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da kuyuya düşen 2 yaşındaki bebek ölümden döndü! Minik Aybars, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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