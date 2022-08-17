Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Aybars Çakır, annesi Hatice ve babası Orhan Çakır 'la tarladan dönerken, İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde bir süre önce su çıkarmak için açılan 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika

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