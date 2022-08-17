Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

17.08.2022 01:02
Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Aybars Çakır, annesi Hatice ve babası Orhan Çakır'la tarladan dönerken, İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkisinde bir süre önce su çıkarmak için açılan 3 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü.

Çocuğu kuyudan çıkarmaya çalışan anne ve baba bu çabalarından sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarı üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, iş makineleriyle su kuyusu çevresinde 5 saat süren kazı çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çakır, ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı Kuyuya düşen minik Aybars 4 saat sonra kurtarıldı Kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldular Kuyuya düşen çocuğu kurtarmak için seferber oldular
Kaynak: AA

Orhan Çakır, Kırkağaç, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
23:59 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gülümseten seçim sözleri
23:58 Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi
23:51 Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri
23:46 Yürek yakan ölüm! 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
23:40 Telefona dalan anne bebeğini kaybettiğini sandı! Paylaşılan video tebessüm ettiriyor
23:22 Hull City'de forma giyen Ozan Tufan adeta gösteri yaptı! Metrelerce top sürüp fileleri havalandırdı
23:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında deprem tatbikatı! Masanın altına girerek kendisini korudu
22:51 Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 01:02:37. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 3 metrelik boş su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement