MANİSA'NIN KIRSAL 8 MAHALLESİNDE ULAŞIMA KAR ENGELİ - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kalan 8 mahallenin yolu kapandı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu mahallelerde belediye ekipleri, çalışma başlattı.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Dağmarmara bölgesindeki mahalleler, beyaz örtüyle kaplandı. Çatılar, ağaçlar ve park halindeki araçların üzerleri bembeyaz oldu. Dağmarmara bölgesindeki Güney, Kuşlar, Karaoluk, Hacıisalar, Yukarı Bozkır, Ayvacık, Sivrice ve Gökgedik mahallelerinin yolları ise ulaşıma kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye bulduğu bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

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Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)