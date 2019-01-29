Manisa'nın Köklü Festivali İçin Toplandılar

479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin taslak programının belirlenmesi amacıyla Manisa Valiliğinde, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Mesir Toplantısı yapıldı. Toplantıya ayrıca Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Ergün Aksoy, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık katıldı.

"Festival 23-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek"

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ın bu sene festivale ilk defa katılacak olan Manisa Valisi Ahmet Deniz'e verdiği brifingin ardından Dernek Başkanı Ufuk Tanık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de birer konuşma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yeni bir festivalin öncesinde olunduğunu hatırlatarak, yaklaşık 500 yıllık bir etkinlik olduğunu kaydetti. UNESCO kapsamında, uluslararası düzeyde yerini alan bir festival olduğunu belirten Başkan Ergün, "Yurtdışından katılımların sağlandığı, kardeş şehirlerin katılım sağladığı, 500'ün üzerinde çeşitli ülkelerin ulusal halk dansları ekiplerinin ağırlandığı, çeşitli aktivitelerin yapıldığı, kültürümüzü tanıtma düzeyinde geliştirmeye çalıştırdığımız bir festivalimiz. Saçım günü yüzbinlere yakın katılımın olduğu bir etkinlik. Geçtiğimiz birkaç sene içinde çeşitli sebeplerden dolayı gerekli katılımı sağlayamadık, coşkuyu yaşatamadık. Manisa'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan bu festivali seçimlerin ardından 23-28 Nisan tarihlerinde yapacağız. 28 Nisan Pazar günü yapılacak olan saçım ile de festivali noktalayacağız. Komitedeki arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Katılım ve elçilikler kapsamındaki ziyaretleri de önümüzdeki hafta gerçekleştirecekler. Valilik, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi veya dernek olarak düşünmememiz lazım. Bütün Manisa'daki STK'ların, OSB'nin, ticaret ve esnaf odalarının bu kapsamda bu festivali sahiplenmesi gerektiğine inananlardanım. Üzerine katkı sağlamak için, sponsorluk için kendileriyle temas halinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu 4 kurumun değil, tüm Manisa'nın festivali. Herkesin taşın altına elini sokması gerektiğine inanıyorum. Katkı sağlayacaklarından eminim. Manisa'daki esnaf kardeşlerimizin de bundan katma değer olarak ayrıca Manisa'daki vatandaşlarımızın artı sağlayarak bu festivali kucaklamamız lazım. İnşallah kazasız belasız yaşarız, hayırlara vesile olsun diyorum" dedi.

"Gelecek kuşaklara aktaracağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşması sonrasında Manisa Valisi Ahmet Deniz de bir konuşma yaparak, 479 yıllık bir geleneğin parçası olacaklarını belirterek, geleneği üzerine koyarak gelecek kuşaklara aktaracaklarına inandığını söyledi. Vali Deniz, "Bu yıl da Manisa'ya yakışır bir şekilde etkinliğimizi tamamlayacağız. Ülkemize ve Manisa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek, ilk mesir macunlarının saçımını gazetecilere yaptı.