Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

22.08.2022 09:46
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgesinde ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, bölgede herhangi bir tehlike de kalmadı.

Kula ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını için ekipler seferber olmuştu. Mahalleli vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri çalışma yapmıştı. Hava kararana kadar havadan yapılan söndürme çalışmaları yangının büyüme hızını önlerken, gece boyu süren hummalı çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede herhangi bir tehlike kalmazken, orman ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

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Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı Kula'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Kula'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Hamidiye, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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