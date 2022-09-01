Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında saat 13.15 sıralarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri yaklaşık 2 saat içinde yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Havadan ve karadan müdahale yapılan bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, orman işletme ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yangına müdahalede bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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