Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

01.09.2022 16:00
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında saat 13.15 sıralarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri yaklaşık 2 saat içinde yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Havadan ve karadan müdahale yapılan bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, orman işletme ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yangına müdahalede bulundu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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