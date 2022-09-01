Manisa'da çıkan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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Manisa'da çıkan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi

01.09.2022 14:10
Manisa'da çıkan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri kısa sürede yangın bölgesine giderek müdahaleye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de helikopter ve uçak takviyesinin yapıldığı yangına müdahale ediyor. Bölgede, 12 arozöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahalede bulunduğu açıklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da çıkan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da çıkan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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