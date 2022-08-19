Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı

19.08.2022 21:44

Manisa'nın Kula ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Afyon'da boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla yaralayan ve henüz 5 aylık bebeğini kaçıran vicdansız baba, bebeğin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek çocuğu bırakıp kaçtı. Çocuğu bıraktıktan sonra bir anda ortadan kaybolan vicdansız babayı arama çalışmaları sürerken, minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Manisa'nın Kula Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 5 aylık Arel isimli bebeğini kucağına alarak yalınayak hastaneye gelen M.U.Ş. isimli vicdansız baba, bebeğinin çok ağladığını öne sürerek bebeği sağlık personellerine teslim edip ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla 5 aylık Arel bebeğin karnını doyururken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin M.U.Ş. isimli şüpheli olduğu ve 07 APD 538 plakalı araçla bebeği bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğunu tespit etti. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan emniyet güçleri, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan hemen sonra Uşak istikametine çıktığını saptadı.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp bebeğini kaçırmış

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın Afyon ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği alıp kaçtığını ve hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri harekete geçti.

Sağlık personelleri minik Arel'e sahip çıktı

Vicdansız babanın bırakıp kaçtığı bebeğe ilk müdahalede bulunan Kula Devlet Hastanesi sağlık personelleri, temin ettikleri mamayla bebeğin karnını da doyurdu. Emniyet güçlerinin Afyon'daki yaralı annesine ulaştığı minik Arel, Kula Devlet Hastanesi'ne davet edilen annesine teslim edilecek.

Minik Arel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vicdansız babayı arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma da geniş çaplı olarak devam ediyor. - MANİSA

YORUMLAR
500
Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı Afyon'da eşini bıçaklayıp kaçırdığı bebeğini Manisa'da hastaneye bırakıp kaçtı Manisa haberi... Kula'nın içme suyu sorununu çözecek proje başlıyor Manisa haberi... Kula'nın içme suyu sorununu çözecek proje başlıyor
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Manisa, Afyon, Kula, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
00:18 Galibiyet sonrası açıklama yapan Okan Buruk'tan transfer müjdesi: En az 3 futbolcu alacağız
00:14 Motorine 2 gün sonra yeni bir zam daha! Fiyatı 25 lirayı geçti
00:10 Şarkıcı Ceylan, imaj değişikliğine gitti! Son hali hayranlarını şaşırttı
00:03 Real Madrid'in başarılı futbolcusu Casemiro, Manchester United'a transfer oldu
23:42 Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor
23:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili insanlık dışı paylaşım yapan Derya Büyükuncu'nun 8 yıla kadar hapsi talep ediliyor
23:25 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası fark açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 01:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement