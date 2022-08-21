Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

21.08.2022 15:58
Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Manisa'nın Kula ilçesinde anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Kula ilçesinde anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Muhammet Ali T. (22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobil ile kavşaktan Körez Mahallesi'ne girmek isteyen Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisikletin çarpışmasıyla elektrikli bisiklet üzerinden savrulan sürücü Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara (14), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza anı güvelik kameralarına yansıdı
Öte yandan elim kaza anına ait görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisikletin yolun gidiş yönüne göre sağ şeridinde ilerlerken kavşağa geldiğinde sol şeride geçtiği ve o esnada arkadan gelen Muhammet Ali T. (22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobilin anne ile oğluna çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerinde bulunan anne ve oğlun savrulması ile elektrikli bisikletten kopan parçaların havada uçuşması, kazanın boyutunu da gözler önüne serdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı
Ayrıca, kazaya karışan otomobil sürücüsü de kazanın hemen ardından jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan otomobil sürücüsü, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.
Eşi de 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmiş
Elim kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da 2012 yılında Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Babası ve eşiyle aynı sonu yaşayan anne oğlun acı haberi, ikamet ettikleri Kula ilçesinde de büyük bir üzüntüye sebep oldu.
Cenazeler ikindi namazından sonra defnedilecek
Öte yandan kazada yaşamını yitiren anne oğlun cansız bedenleri Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kula'ya getirilen anne ve oğlunun cenazeleri, ikindi namazıma müteakip Gidişler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından akrabalarının ve yakınlarının ikamet ettiği Gölbaşı Mahalle mezarlığına defnedilecek.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği acı kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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