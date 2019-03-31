Manisa'nın Kula İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hüseyin...

Manisa'nın Kula ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hüseyin Tosun kazandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hüseyin Tosun kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Tosun 15 bin 438, İYİ Parti adayı Selim Aşkın 7 bin 185, BBP adayı Kemal Sapmaz 172 oy aldı.



-Tosun'un öz geçmişi



Hüseyin Tosun, 1968 yılında Manisa'nın Kula İlçesinde doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan Tosun, 2003 yılında ticaret hayatına atıldı.



2004 yılında aktif siyasete giren Tosun, 5 yıl boyunca AK Parti Kula İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.



30 Mart 2014 tarihinde MHP'den Kula Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tosun, evli ve üç çocuk babasıdır.

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