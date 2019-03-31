Son Dakika Haberleri: Manisa'nın Kula İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hüseyin...

Manisa'nın Kula İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hüseyin...

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hüseyin Tosun kazandı.

Manisa'nın Kula İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Hüseyin..., System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hüseyin Tosun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Tosun 15 bin 438, İYİ Parti adayı Selim Aşkın 7 bin 185, BBP adayı Kemal Sapmaz 172 oy aldı.

-Tosun'un öz geçmişi

Hüseyin Tosun, 1968 yılında Manisa'nın Kula İlçesinde doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan Tosun, 2003 yılında ticaret hayatına atıldı.

2004 yılında aktif siyasete giren Tosun, 5 yıl boyunca AK Parti Kula İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

30 Mart 2014 tarihinde MHP'den Kula Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tosun, evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:14 Kaynak: AA

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