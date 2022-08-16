Kardeşinin aracını benzin dökerek yaktı - Son Dakika
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Kardeşinin aracını benzin dökerek yaktı

16.08.2022 17:58
Kardeşinin aracını benzin dökerek yaktı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan kardeşinin park halindeki aracını benzin dökerek yaktı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan kardeşinin park halindeki aracını benzin dökerek yaktı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, gece 02.30 sıralarında Akgün Mahallesi 35 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerindeki ikametinin önüne 42 Y 2055 plakalı aracını park eden S.B.(33), gece saatlerinde sokaktan gelen sesi kontrol etmek için dışarı çıktığında park halindeki aracının yandığını gördü. Bir yandan yangına ilk müdahaleyi yapan S.B. ve mahalleli vatandaşlar, diğer yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.

Öte yandan aracında yanma olmasından dolayı şikayetçi olduğunu belirten araç sahibi, aralarında husumet olduğunu belirttiği kardeşi E.C. ve eşi Z.C.'den şikayetçi oldu.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Ayrıca meydana gelen olay, araç sahibinin ikamet ettiği evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ceket ve kapüşonlu bir şüphelinin elindeki bir şişe ile yürüyerek araç başına geldiği, elindeki şişeyi aracın sol ön tarafına koyarak ateşe verdiği ve daha sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

Kamera görüntülerini inceleyen emniyet güçleri, görüntüler ve araç sahibinin ifadesi doğrultusunda hemen harekete geçerek, E.C. ve eşi Z.C. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen T.Ö.(38) isimli şüpheli Kula ilçe sınırları içerisinde yakalanarak el sıvaplarının ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yakalanan diğer şüpheliler E.C. ve eşi Z.C. el svaplarının ve ifadelerinin alınmasının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşinin aracını benzin dökerek yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşinin aracını benzin dökerek yaktı - Son Dakika
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