Manisa'da 10 dönüm orman yandı - Son Dakika
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Manisa'da 10 dönüm orman yandı

01.09.2022 16:57
Manisa'da 10 dönüm orman yandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Kula ilçesi Güvercinlik mevkisindeki ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arozöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Güvercinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 10 dönüm orman yandı - Son Dakika

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