Husumetli olan kardeşinin aracını yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Husumetli olan kardeşinin aracını yakan şüpheli tutuklandı

20.08.2022 13:30
Husumetli olan kardeşinin aracını yakan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olan kardeşinin aracını benzin dökerek yakan şüpheli E.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde aralarında husumet olan kardeşinin aracını benzin dökerek yakan şüpheli E.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Ağustos Salı günü saat 02.20 sıralarında Akgün Mahallesi 35 sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerindeki ikametinin önüne 42 Y 2055 plakalı aracını park eden S.B.(33), gece saat 02.20 sıralarında sokaktan gelen sesi kontrol etmek için dışarı çıktığında park halindeki aracının yandığını gördü. Bir yandan yangına ilk müdahaleyi yapan S.B. ve mahalleli vatandaşlar, diğer yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.

Aracında yanma olmasından dolayı şikayetçi olduğunu belirten araç sahibi S.B.(33), aralarında husumet olduğunu belirttiği kardeşi E.C. ve eşi Z.C.'den şikayetçi olmuştu. E.C. ve eşi Z.C. isimli şüphelilerin yanı sıra olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen T.Ö.(38) isimli şüpheli de, emniyet güçlerince yakalanıp, el sıvaplarının ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Savcılığı, kardeşinin aracını yakan şüpheli E.C. için gözaltı kararı verdi. Turgutlu emniyet ekiplerince ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.C., Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlana işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli E.C., tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tutuklanan E.C.'nin eşi Z.C. ve olayla ilgili olduğu tespit edilen T.Ö. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli olan kardeşinin aracını yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetli olan kardeşinin aracını yakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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