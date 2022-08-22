Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı

22.08.2022 12:08
Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolunda yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir- Ankara D300 karayolunda yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.

İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınlarında yaralı halde karaca bulan vatandaşlar, kendi imkanları ile yaralı karacayı Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi. Belediyenin veteriner hekimi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı karaca, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Salihli Şefliği ekiplerince teslim alınarak İzmir Mavişehir Veteriner Kliniği'ne teslim etti. Yaralı karaca, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı - Son Dakika

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