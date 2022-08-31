Kula'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kula'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı

31.08.2022 00:30
Kula'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon ile süt kamyonetinin çarpıştığı kazada her iki araç da hurdaya dönerken, kazaya karışan taraflardan biri olay yerinden kaçtı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon ile süt kamyonetinin çarpıştığı kazada her iki araç da hurdaya dönerken, kazaya karışan taraflardan biri olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında İzmir- Ankara D-300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Zeynel Abidin K. idaresindeki 45 ABV 786 plakalı süt kamyoneti ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 HH 750 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, 64 HH 750 plakalı kamyonun sürücüsü olay yerinde kaçtı. Yaralamanın meydana gelmediği kazada, İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu Başkentte seyir halindeki tır, alevlere teslim oldu Başkentte tır alevlere teslim oldu Başkentte tır alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye F-35 satmayan ABD'ye resti çekti: Hiçbiri umurumuzda değil
23:39 SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
23:33 Canlı yayında kalp krizi geçiren iş insanı yaşamını yitirdi
23:18 Tayvan-Çin gerginliği artıyor! İlk uyarı ateşi açıldı
23:12 Sivrisinekler ile yayılan virüs Yunanistan'da 11 kişiyi hayattan kopardı!
23:08 Sedat Peker'e eşinin görüntülerini veren Ünsal Ban'ın yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntı: Evrakları yakarken yakalandılar
22:58 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a canlı yayında "İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusu yöneltildi!
22:29 Oyuncu Melis Tüzüngüç, mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti!
22:08 Bakan Koca duyurdu! Doktorların 3. dönem atama kurasında başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
21:56 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 00:30:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kula'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement