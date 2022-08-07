Manisa'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

07.08.2022 20:33
Manisa'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Rıdvan Dinç, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Rıdvan Dinç, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yurtbaşı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Rıdvan Dinç yönetimindeki 06 CCD 549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Sürücü otomobilde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Dinç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Dinç, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
19:10 Sevgililerin kıskançlık kavgası faciayla bitti! Birlikte ölüme gitmişler
18:58 Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:08 Komşusunu boğazını keserek katletti! Yakalanmamak için baltayla direndi
18:07 Pelosi'nin başlattığı gerilim devam ediyor! Çin, Tayvan'ı 66 savaş uçağı ve 14 gemiyle sardı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 20:34:20. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement