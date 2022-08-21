Manisa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü - Son Dakika
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Manisa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü

21.08.2022 09:46
Manisa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir- Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında Muhammet Ali T'nin (22) kullandığı 64 FS 823 plakalı otomobil ile Fikriye Özkara (36) idaresinde elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara ile bisikletteki oğlu Halil Can Özkara (14) hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü - Son Dakika
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