Manisa'da sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 yaralı

25.08.2022 03:09
Manisa'da sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde sokakta gerçekleştirilen düğün töreni sırasında çıkan taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde sokakta gerçekleştirilen düğün töreni sırasında çıkan taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga ile ilgili soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. Seyitali Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar F.G. (42), Ü.B. (14), E.B. (36), R.U. (18), M.E.G. (42), A.B. (38), T.Y. (19), F.B. (23), B.B. (18), C.E. (27) ve E.B. (37), ambulanslar ve vatandaşların kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan R.U. ve T.Y. ile durumları ağır olan M.E.G. ve A.B. çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri mahalle ve hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı Manisa'da düğünde kavga çıktı: 2'si ağır 11 yaralı Manisa'da düğünde kavga çıktı: 2'si ağır 11 yaralı
Kaynak: DHA

Hisarcık, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Araç sahipleri dikkat! Motorine gelen zamla litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi
00:35 "Borçlarınızı ödemeyin" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Nebati'den cevap geldi: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz
00:33 Türk futbolu dibi gördü! 26 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyeceğiz
00:21 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "İmamlar seçim için sahada" iddiasına cevap
00:01 İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
23:59 Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
23:56 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u sinirlendirecek poz! Eski sevgilisi paylaştı
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 03:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da sokak düğününde bıçak ve sopalı kavga; 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement