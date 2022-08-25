Manisa'da düğünde kavga çıktı: 2'si ağır 11 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da düğünde kavga çıktı: 2'si ağır 11 yaralı

25.08.2022 01:48
Manisa'da düğünde kavga çıktı: 2'si ağır 11 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı düğünde çıkan kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı düğünde çıkan kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olayla ilgisi bulunan 10 kişi emniyet güçlerince yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede düğün merasimi yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri olay yerini kısa sürede kontrol altına alınırken, çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi ambulanslar ve vatandaşlar kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar F.G.(42), Ü.B.(14), E.B.(36), R.U.(18), M.E.G.(42), A.B.(38), T.Y.(19), F.B.(23), B.B.(18), C.E.(27) ve E.B.(37) Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan R.U.(18) ve T.Y.(19) ile ağır yaralı M.E.G.(42) ve A.B.(38) çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Emniyet güçleri, hastane bahçesinde toplanan tarafların yeniden bir taşkınlık yapmaması için hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 kişi de, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli 10 şahsın akıbetleri, emniyette tamamlanacak işlemlerin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Manisa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da düğünde kavga çıktı: 2'si ağır 11 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da düğünde kavga çıktı: 2'si ağır 11 yaralı - Son Dakika
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