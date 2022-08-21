Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

21.08.2022 23:22
Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Manisa'nın Kula ilçesinde, trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

İzmir- Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında dün, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Fikriye Özkara (36) ile oğlu Halil Can Özkara'nın (14) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anne ile oğlunun cenazeleri, Kula Gidişler Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Halil Can Özkara'nın okul arkadaşları katıldı.

İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında, Muhammet Ali T'nin (22) kullandığı 64 FS 823 plakalı otomobil ile Fikriye Özkara'nın idaresindeki elektrikli bisiklet çarpışmış, kazada, sürücü Özkara ile oğlu Halil Can Özkara hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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