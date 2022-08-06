Manisa'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

06.08.2022 20:50
Manisa'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde E.T. (19) yönetimindeki 45 K 1276 plakalı traktör ile E.Ç'nin kullandığı 45 RA 3104 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan K.Ç. ile İ.Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü E.T'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Manisa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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