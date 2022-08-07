Kontrolden çıkan otomobil takla atıp karşı yöne geçti: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil takla atıp karşı yöne geçti: 1 ağır yaralı

07.08.2022 19:52
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp karşı yöne geçti: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrol çıkan otomobil, karşı şeride geçiş taklalar attı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrol çıkan otomobil, karşı şeride geçiş taklalar attı. Ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Rıdvan Dinç idaresindeki 06 CCD 549 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Refüjü aştıktan sonra taklalar atan otomobil, ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Rıdvan Dinç'i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Dinç, Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil takla atıp karşı yöne geçti: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil takla atıp karşı yöne geçti: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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