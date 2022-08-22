Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı

22.08.2022 11:03
Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaralı bulunan karacanın tedavisine başlandı.

İzmir Uşak kara yolu kenarında yürüyemeyen bir karaca gören vatandaşlar, hayvanı minibüse yükleyerek Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirdi.

Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen karacaya ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan karaca, İzmir'deki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Hayvanın tedavisinin ardından yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez karaca gördüklerini belirterek, "Karacaların Spil Dağı ve Bozdağ'da yaşadığını duyuyorduk ama Kula'da ilk defa karşılaştık. İnşallah popülasyonu artar ve doğal ortamlarında gözlemleme şansı buluruz. Yasalarla bu tür canlıların avlanması yasaklanmalı." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Manisa ve İzmir Körfezi bin 517 metreden kuşbakışı izlenecek Manisa ve İzmir Körfezi bin 517 metreden kuşbakışı izlenecek Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi
Kaynak: AA

Manisa, Zabıta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:25 Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir
10:20 Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi
09:58 İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu
09:51 Hayvanseverler, başıboş köpek saldırılarına karşı geliştirilen Havrita uygulamasına tepki gösterdi
09:47 Bursa'da gece saatlerinde bir çorbacıda yan bakma kavgası çıktı
09:43 'Aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:03:48. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement