Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

25.08.2022 10:58
Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesindeki düğünde davetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesindeki düğünde davetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Merkez Seyitali Mahallesi, Gargar Küme Evleri mevkisindeki sokak düğününde, aralarında husumet bulunan davetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Taş, sopa, bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri Kula Devlet Hastanesi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavgada yaralanan F.G (42), Ü.B (14), E.B (36), R.U (18), M.E.G (42), A.B (38), T.Y (19), F.B (23), B.B (18), C.E (27) ve E.B (37) Kula Devlet Hastanesi ve çevre ilçe hastanelerinde tedavi altına alındı.

Polis, kavgaya karıştığını tespit ettiği 10 kişiyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki Yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı Yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:28:48. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement