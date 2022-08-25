İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri Kula Devlet Hastanesi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da düğünde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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