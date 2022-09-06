Caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı - Son Dakika
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Caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı

06.09.2022 15:45
Caminin bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı

MANİSA'nın Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camisi'nin imam odasındaki bilgisayar ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı.

MANİSA'nın Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camisi'nin imam odasındaki bilgisayar ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı.

Süleyman Şah Camisi'ne sabah namazını kılmak için gelen cemaat, ana giriş kapısından giremeyince yan kapıdan içeri girdi. İmam odasının camlarının kırıldığını, güvenlik kameralarının duvara doğru çevrildiğini, sadaka kasasının zorlandığını ve giriş kapısının arkasına demir parçalarının konulduğunu fark eden cemaat, durumu polise bildirdi. Gelen polisler, imam odasındaki bilgisayar ile güvenlik kamerası kayıt cihazının çalındığını tespit etti, parmak izi araştırması yaptı. İmam odasının camını kırarak, içeri girdikleri belirlenen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

'SADAKA KUTUSUNU DAİH AÇMAYA ÇALIŞMIŞLAR'

Sabah namazını kılmak için camiye geldiklerinde hırsızlık olayını fark ettiklerini belirten Hasan Hüseyin Leblebici, "Sabah namazını kılmak için hocamla birlikte camiye gelmiştik ama kapıyı açamadık. Kapıyı açamayınca 'Yan kapıdan girelim' dedik. Korktuğumuz için telefonlarımızın ışıklarıyla içeri girebildik. Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Hırsızlık yapılmıştı. Sadaka kutumuzu dahi devirip, açmaya çalışmışlar. Ancak başaramamışlar" dedi.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Cami, Kula, Güncel, Son Dakika

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