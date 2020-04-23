Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik arazi çileğine yoğun talep - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik arazi çileğine yoğun talep - Son Dakika Ekonomi

Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik arazi çileğine yoğun talep

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde volkanik arazilerde örtü altında yetiştirilen çilek, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesindeki volkanik arazi çileğine yoğun talep, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde volkanik arazilerde örtü altında yetiştirilen çilek, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bölgede binlerce yıl önce gerçekleşen volkanik patlamalar sonucu oluşan arazide, kayıtlı 50 üretici tarafından 300 dekar alanda yetiştirilen çilek, aroması ve lezzetiyle diğer türlerinden ayrılıyor.

Her geçen yıl üretim alanı ve rekoltesi artan bölgeye özgü çilekte bu yıl bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'nin pek çok noktasından sipariş edilen ürün, kilogramı 10 liraya kadar alıcı buluyor.

"Talebi karşılamakta zorlanıyorum"

İlçede 22 dönüm arazide çilek üreten Metin Özkurt, sezona hızlı başladıklarını belirtti.

Örtü altı yetiştiricilikle yılın 12 ayı çilek üretilebildiğini aktaran Özkurt, ürettikleri çilekleri yurdun dört bir yanına gönderdiklerini söyledi.

Yıllık ortalama 90 ton üretim yaptığını anlatan Özkurt, "Yurt içindeki talebi karşılamakta zorlanıyorum. Arazilerimizi büyüterek, hem iç piyasadaki talebe yetişmeyi hem de yurt dışına açılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Volkanik arazide yetişen çileğin lezzeti başka"

Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan ise Kula'da üretilen çileğin tat, lezzet ve aroma olarak Türkiye'deki diğer çileklerden ayrıldığını söyledi.

Şadan, kimyasal kalıntı konusunda çok hassas bir üretim süreci izlendiğini kaydederek, "Kula çileklerinde ne hormon ne de ilaç kalıntısı bulunmaktadır. Hem iklimsel özelliklerinden dolayı hem de volkanik araziden ötürü burada yetişen çileğin lezzeti ve aroması bir başka. Önümüzdeki yıllarda da Kula çileğini marka yapma yolunda da çalışmalara başlayacağız." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da ilçede çilek üretiminin ilerleyen zamanda daha da artacağını inandıklarını dile getirerek, "Badem ve ceviz üretiminde Kula önemli bir seviyeye çıktı. Çilekte de bu yükselişi yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Manisa, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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