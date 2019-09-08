Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Deniz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik telgrafı gönderdi.
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