Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Deniz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik telgrafı gönderdi.