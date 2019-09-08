Son Dakika Haberleri: Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü
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Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Manisa'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Deniz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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