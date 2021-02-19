Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor - Son Dakika

Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor

19.02.2021 12:55

Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor Marmara Gölü yok olmasın diye bir araya geldiler Marmara Gölü'nde 2 senedir yaşanan kuraklık göl derinliğini 40 santimetreye kadar düşürdü Gölün yok olmaması için bir araya gelen köylüler ve çevreciler yetkililerin biran önce harekete geçmesini...

Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor

Marmara Gölü yok olmasın diye bir araya geldiler

Marmara Gölü'nde 2 senedir yaşanan kuraklık göl derinliğini 40 santimetreye kadar düşürdü

Gölün yok olmaması için bir araya gelen köylüler ve çevreciler yetkililerin biran önce harekete geçmesini istedi

MANİSA - Manisa'nın Gölmarmara, Saruhanlı ve Salihli ilçesine kıyısı bulunan, tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da 2017'de 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen, yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Marmara Gölü için köylüler ve çevreciler bir araya gelerek Marmara Gölü'nün yok olmaması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Gördes Çayına baraj yapılmasının ardından, su kaynağı olmayan Marmara Gölü'nde derinlik 40 santimetreye kadar düştü. Marmara Gölü için harekete geçen çevre ilçelerdeki köylüler, göl kenarında toplanıp, Ahmetli Regülatöründen göle su basılmasını talep etti. Marmara Gölü kenarında bir araya gelen vatandaşlara çevreciler de eşlik ederken, ellerindeki pankart ve dövizlerle yetkililerin göle sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

"Gölümüz göz göre göre yok oluyor"

Marmara Gölü'nde yaşanan kuraklıkla 2 yıldır mücadele ettiklerini belirten Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yaslı, "Fakat sesimizi bir türlü duyuramadık. Göründüğü gibi gölümüz yok olmaktadır. Gölümüzün bu durama gelmesinin başında ana kaynağı olan Gördes Çayı üzerine baraj yapılması ve yağışların az olmasıdır. Bu saatten sonra yetkililerin bu göl için bir şeyler yapmalarını bekliyoruz" dedi.

"Gölün kurumasına izin vermeyeceğiz"

Marmara Gölü'nün Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin gözbebeği olduğunu vurgulayan Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli, bölgedeki tarımsal faaliyete can veren Gölmarmara Gölü, bilinçsizce yapılan uygulamalarla kuruma noktasına geldiğini söyledi. Marmara Gölü'nün kurumasına izin vermeyeceklerini belirten Akhisar Çevre Derneği Başkanı Erdem Boşnak "Çünkü Marmara Gölü tarıma can verip binlerce kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Su seviyesinin 40 santimetreye kadar gerilediği göl can çekişiyor" dedi. Tarımsal sulamanın yanı sıra gölde balıkçılık yapıldığını anlatan Boşnak "Marmara Gölü binlerce hektar alanı sulamaktadır. Bu göl kültürel mirastır ve sahip çıkılması gerekmektedir. Marmara Gölü, tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır" diye konuştu.

Yetkililere seslenen Boşnak "Binlerce kuş ve balıkların çığlığına kulak verin. Ekolojik denge için büyük önem taşıyan Marmara Gölüne gereken önlemi verin ve hayata döndürün. Yarın geç kalmadan, bu olaya seyirci kalmayın, görevinizi yapın" dedi.

Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor
Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor
Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor
Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor

Marmara Gölü, Gölmarmara, Marmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'nın kuş cenneti göz göre göre yok oluyor - Son Dakika


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