Manisa'nın Nüfusu 16 Bin Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Manisa'nın nüfusu 16 bin 602 kişi artarak 1 milyon 429 bin 643 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Manisa'nın nüfusu 16 bin 602 kişi artarak 1 milyon 429 bin 643 oldu.



TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları açıklandı. 2017 yılında 1 milyon 413 bin 41 bin nüfusa sahip olan Manisa'nın nüfusu 16 bin 602 kişi artarak 1 milyon 429 bin 643 kişi oldu. Türkiye'nin nüfusu ise 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.



TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada, her yıl aralık sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik düzende yer alan nüfusun TÜİK tarafından açıklandığını kaydetti. Verilerin, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden belirlendiğini belirten Akyol, "2016 yılından itibaren bu verileri açıklıyoruz. Manisa ili nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 1 milyon 429 bin 643 kişi oldu. Manisa ili bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 1,7'sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 14. il konumundadır. Manisa ilinde yıllık nüfus artış hızı 2016-2017 döneminde binde 11,5 iken 2017-2018döneminde ise binde 11,7olarak gerçekleşmiştir. 2018 ADNKS sonuçlarına göre Manisa ilinde erkek nüfusun oranı 720 bin 337 kişi ile yüzde 50,4, kadın nüfusun oranı ise 709 bin 306 kişi ile yüzde 49,6 olarak gerçekleşmiştir. Manisa ilinde 2017 yılında 108 olan nüfus yoğunluğu, 2018 yılında artarak 109 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ADNKS sonuçlarına Manisa ili, 1 milyon 429 bin 643 nüfus büyüklüğü ile İzmir'den sonra Ege Bölgesinde nüfusu en yüksek olan 2.il konumundadır" diye konuştu.



Manisa'nın yeni kurulan ilçelerinden biri olan Yunusemre, en kalabalık nüfusa sahip olan ilçe oldu. en fazla nüfusu düşen ilçe ise Kırkağaç oldu. Kırkağaç'ın nüfusu 2 bin 926 kişi düştü. 2017 yılında 229 bin 733 nüfusa sahip olan Yunusemre'nin nüfusu 9 bin 591 kişi artarak, 239 bin 324 kişiye yükseldi. 2017 yılında ikinci sırada yer alan Şehzadeler'in nüfusu 170 bin 953'ten 163 kişi artarak 171 bin 116 kişiye yükseldi, ancak en kalabalık ilçeler arasında 3. Sıraya geriledi. Akhisar'ın nüfusu 167 bin 883 iken 3 bin 498 kişi artarak 171 bin 381 kişiye yükseldi. Böylece Akhisar nüfus bakımından Şehzadeler'i geride bırakarak 2. Sıraya yükseldi. Turgutlu'nun nüfusu 160 bin 183 iken 3 bin 40 kişi artarak 163 bin 223 kişi oldu. Turgutlu nüfus sayısı bakımından Salihli'yi geride bırakarak Manisa'nın en kalabalık 4. İlçesi oldu. Salihli'nin nüfusu 160 bin 810 iken 752 kişi artarak 161 bin 562 kişi oldu. Soma'nın nüfusu 108 bin 838 iken 143 kişi artarak 108 bin 981 kişi oldu. Alaşehir'in nüfusu 102 bin 731 iken 1776 kişi artarak 104 bin 507 kişi oldu. Saruhanlı'nın nüfusu 54 bin 259 iken, 401 kişi artarak 54 bin 660 kişi oldu. Kula'nın nüfusu 44 bin 403 iken 7 kişi artarak 44 bin 410 kişi oldu. Demirci'nin nüfusu 41 bin 129 iken 6 kişi artarak 41 bin 135 kişiye yükseldi. Kırkağaç'ın nüfuzu 42 bin 716 iken 2 bin 926 kişi düşerek 39 bin 790 kişiye geriledi. Sarıgöl'ün nüfusu 36 bin 23 iken 66 kişi düşerek 35 bin 957 kişiye geriledi. Gördes'in nüfusu 28 bin 368 iken 186 kişi azalarak 28 bin 182 kişiye geriledi. Selendi'nin nüfusu 20 bin 334 iken 43 kişi düşerek 20 bin 291 kişiye geriledi. Ahmetli'nin nüfusu 16 bin 150 iken 380 kişi artarak 16 bin 530 kişi oldu. Gölmarmara'nın nüfusu 15 bin 243 iken 4 kişi artarak 15 bin 247 kişi oldu. Köprübaşı'nın nüfusu 13 bin 285 iken 62 artarak 13 bin 347 kişi oldu. - MANİSA

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