- Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı - Son Dakika

- Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı

12.01.2021 15:55

- Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce 'Prestij Cadde' olacağı ifade edilen Nusret Köklü Caddesi'nde peyzaj ve inşaat çalışmaları başladı.

- Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce 'Prestij Cadde' olacağı ifade edilen Nusret Köklü Caddesi'nde peyzaj ve inşaat çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Nusret Köklü Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Prestij Cadde çalışmalarının başladığı alanda gerçekleştirilen incelemelere Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve teknik personeller de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Nusret Köklü Caddesi'nin prestij proje olacağını belirten Öztozlu, baştan sona yenilenecek caddenin Manisalılara hayırlı olmasını diledi.

"Yeşil alanlarda hassasiyetle çalışıyoruz"

Caddede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Nusret Köklü Caddesi'nde 10 bin 600 metrekarelik bir alanda peyzaj çalışmalarımız başladı. Bunun yanı sıra Manisalı vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Laleli Yürüyüş Parkı'nın hemen yanındaki ağaçlı yol hakkında vatandaşlarımızdan talep alıyorduk. Buradaki yaklaşık 2 bin metrekarelik alanı da oldukça güzel bir hale getirdik. İki farklı noktada yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alanda Manisa Büyükşehir Belediyesi serasında yetiştirdiğimiz hercai menekşe, yağlı yapraklı bitkileri ve bonzai zeytin ağaçlarımızı kullandık. Burada kullanılan bitkilerin tamamını Manisa Büyükşehir Belediyesi serasında ürettik. Dışarıdan alım yapmadan kendi üretimimizi kullanmak da bizi ayrıca mutlu ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi serasında yetiştirdiğimiz bitkilerle bu 12 bin 500 metrekarelik alanı donatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yeşil alanlar konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz ve bu hassasiyet doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Kendi ekiplerimizle prestij cadde projesini tamamlayacağız"

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Nusret Köklü Caddesi'nde karanlık bir görüntü vardı. Şimdi kendi ekiplerimizle orta refüjlerin de aydınlatmasına başlıyoruz. Bunun yanı sıra Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin peyzaj yaptığı alanlarda aydınlatma çalışmaları yapacağız. İnşaat ekiplerimizle bordür çalışmalarımız devam ediyor. Marangoz ekiplerimiz, bankların tamiratını yapıyor. Hummalı çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda Manisa'ya kendi ekiplerimizle güzel bir prestij cadde kazandıracağız." diye konuştu.

- Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı
- Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı
- Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı
- Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, İnşaat, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Manisa'nın prestij caddesinde çalışmalar başladı - Son Dakika


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