Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi - Son Dakika

Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi

30.03.2021 15:02
Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni risk haritasına göre Manisa'nın risk grubu değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni risk haritasına göre Manisa'nın risk grubu değişti. Orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa'da hafta sonu kısıtlamaları; Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. Yeni risk haritasına göre orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa'da da ek tedbirler uygulanmasına karar verildi. Yeni tedbirler arasında en dikkat çekeni ise hafta sonu kısıtlamasının geri gelmesi oldu. Cumartesi gününde herhangi bir değişiklik olmazken, Manisalılar Pazar gününü evinde geçirecek. Manisa'nın da dahil olduğu yüksek riskli illerde kısıtlamalar Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00- Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Manisalılar alınan yeni ek tedbirleri değerlendirdi.

Risk grubu orta seviyeden yüksek seviyeye ulaşan Manisa'da vatandaşların genel olarak maske kuralına uyduğu görülürken, mesafe konusunda ise yeterli olmadığı gözlendi. Şehrin işlek caddelerindeki kalabalık dikkat çekti. Yeni tedbirleri yorumlayan vatandaşlar, salgının bir an önce sona ermesi için daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşe gitmek üzere bekleyen Bedrettin Mertsoy, "Ben kendimle beraber uymamız gereken kurallar olduğunu biliyorum. Bu da kendi yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuza göre bütün vatandaşların dikkat etmesi gerekir. Bu ülkenin hata yapma lüksü yok. Benim gördüğüm kadarıyla Manisa'da genel olmasa da tedbirlere uyum sağlanıyor. Ama kırsal mahallelerde bunlara uyulmuyor. Köylerimizde mesafeye dikkat edilmiyor. Bazı bölgelerde uyum sağlamayan insanlar var. 'Bana bir şey olmaz' diyen insanların başkalarının sağlığını düşünemeyecek kadar eğitimsiz olduğuna inanıyorum. Bence önlemler alınmalı ancak Cumartesi-Pazar kısıtlaması bir engel değil. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın dediği gibi asıl önemli olan maske, mesafe ve hijyen kuralları. Eğer bunu koruyamazsak ne kadar tedbir alırsak alalım yanlış yapmış oluruz. Sorumlu olduğumuz her türlü alanda dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş Hikmet Efe ise "Yeter ki bu hastalık bitsin, yeter ki bu illetten kurtulalım. 3-4 gün de evde kalabiliriz. Kısıtlamalar konusunda uygulamalar yapılırsa milletimiz için daha sağlıklı olur. Benim iki kızım da hemşire. Onlarla bu hastalıktan dolayı görüşemiyoruz, torunlarımı da göremiyorum. Yeter ki sağlık olsun, yeter ki bu hastalık bitsin diye dikkat ediyoruz. İnşallah kısa zamanda da biter" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi
Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi
Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi
Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi
Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi
Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi
Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi
Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi

cumhurbaşkanı, Cumartesi, Manisa, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi - Son Dakika


Son Dakika

Önce Erdoğan sonra MEB açıkladı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB açıkladı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti         
15:22
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi         
14:05
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı         
13:31
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi         
13:15
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:31:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei