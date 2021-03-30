Manisa'nın risk grubu değişti, pazar günü kısıtlaması geri geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni risk haritasına göre Manisa'nın risk grubu değişti. Orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa'da hafta sonu kısıtlamaları; Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. Yeni risk haritasına göre orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa'da da ek tedbirler uygulanmasına karar verildi. Yeni tedbirler arasında en dikkat çekeni ise hafta sonu kısıtlamasının geri gelmesi oldu. Cumartesi gününde herhangi bir değişiklik olmazken, Manisalılar Pazar gününü evinde geçirecek. Manisa'nın da dahil olduğu yüksek riskli illerde kısıtlamalar Cuma 21.00-Cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00- Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Manisalılar alınan yeni ek tedbirleri değerlendirdi.

Risk grubu orta seviyeden yüksek seviyeye ulaşan Manisa'da vatandaşların genel olarak maske kuralına uyduğu görülürken, mesafe konusunda ise yeterli olmadığı gözlendi. Şehrin işlek caddelerindeki kalabalık dikkat çekti. Yeni tedbirleri yorumlayan vatandaşlar, salgının bir an önce sona ermesi için daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İşe gitmek üzere bekleyen Bedrettin Mertsoy, "Ben kendimle beraber uymamız gereken kurallar olduğunu biliyorum. Bu da kendi yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuza göre bütün vatandaşların dikkat etmesi gerekir. Bu ülkenin hata yapma lüksü yok. Benim gördüğüm kadarıyla Manisa'da genel olmasa da tedbirlere uyum sağlanıyor. Ama kırsal mahallelerde bunlara uyulmuyor. Köylerimizde mesafeye dikkat edilmiyor. Bazı bölgelerde uyum sağlamayan insanlar var. 'Bana bir şey olmaz' diyen insanların başkalarının sağlığını düşünemeyecek kadar eğitimsiz olduğuna inanıyorum. Bence önlemler alınmalı ancak Cumartesi-Pazar kısıtlaması bir engel değil. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın dediği gibi asıl önemli olan maske, mesafe ve hijyen kuralları. Eğer bunu koruyamazsak ne kadar tedbir alırsak alalım yanlış yapmış oluruz. Sorumlu olduğumuz her türlü alanda dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş Hikmet Efe ise "Yeter ki bu hastalık bitsin, yeter ki bu illetten kurtulalım. 3-4 gün de evde kalabiliriz. Kısıtlamalar konusunda uygulamalar yapılırsa milletimiz için daha sağlıklı olur. Benim iki kızım da hemşire. Onlarla bu hastalıktan dolayı görüşemiyoruz, torunlarımı da göremiyorum. Yeter ki sağlık olsun, yeter ki bu hastalık bitsin diye dikkat ediyoruz. İnşallah kısa zamanda da biter" diye konuştu. - MANİSA