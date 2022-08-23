Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

23.08.2022 15:04
Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 29 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Araçta bulunan A.A.E.(36) ve M.Y. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de otomobilinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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