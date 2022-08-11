Manisa'da zehirlendikleri öne sürülen 15 kedi ile 1 köpek ölü bulundu - Son Dakika
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Manisa'da zehirlendikleri öne sürülen 15 kedi ile 1 köpek ölü bulundu

11.08.2022 16:35
Manisa'da zehirlendikleri öne sürülen 15 kedi ile 1 köpek ölü bulundu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir sitesinin bahçesinde zehirlendikleri öne sürülen 1 sahipli köpek ile 15 kedi ölü bulundu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir sitesinin bahçesinde zehirlendikleri öne sürülen 1 sahipli köpek ile 15 kedi ölü bulundu. Hayvanseverlerin şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Salihli'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede saat 01.30 sıralarında ölü 4 kedi bulundu. Site sakinleri sabah bölgede 1 sahipli köpek ve 11 kediyi daha ölü buldu. Hayvanseverler durumu Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, et parçalarına rastladı. Ekipler, etlerden alınan numuneleri laboratuvar incelemesine gönderirken, ölen hayvanlar da alandan nekropsi yapılmak üzere toplandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BU BÜYÜK BİR VİCDANSIZLIK'Sitede oturan Kader Akbulut, yeni doğan birçok kedi yavrusunun anneleri öldüğü için aç kaldığını söyledi. Akbulut, "Gece saatlerinde site bahçesinde 4 kedinin öldüğünü fark ettik. Sabah olunca yaptığımız araştırmada ise başta sitemizde sahipli olan bir köpek ile 11 kedinin daha öldüğü gördük. Bu canlıların kimseye zararı yoktu. Bu çok büyük bir vicdansızlık. Birçok kedi yavrusu annesi öldüğü için aç kaldı. Kendi imkanlarımızla beslemeye çalışıyoruz. İnşallah olayın failleri en kısa sürede bulunur ve adalet önüne hesap verir" dedi.'BUNU YAPAN İNSANLIĞINI KAYBETMİŞTİR'

Salihli Hayvanları Koruma Derneği (HAYKODER) Başkanı Avukat Funda Canseven de olaya tepki göstererek, "Salihli'de Piri Reis Parkı civarında besleme bölgesinde yaşayan kediler ve bir köpeğimiz dün gece saatlerinde insanlığını kaybetmiş vicdansız birinin verdiği yiyeceklerle zehirlenerek öldürülmüştür. Salihli'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve polis ekipleri, gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Ölen kedilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından otopsi yapılmak üzere alınmıştır. Otopsi sonucunu ve buna bağlı olarak ceza soruşturması sonucunu takip ediyoruz. Çok üzgün ve çok öfkeliyiz. Bunu yapan kişilerle birlikte yaşıyoruz. Bu zihniyetteki kişiler sadece hayvanlar için değil bütün toplum için tehlikelidir. Etrafa bıraktığı zehirli yiyecek artıkları insanlar için de tehlikelidir. İnsanı insan yapan vicdanıdır, bunu yapan insanlık niteliğini kaybetmiştir ve tedavi gerektirecek kadar da hasta ruhludur" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Salihli, kedi, Güncel, Son Dakika

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