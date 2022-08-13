Hayvan severlerden kedi ve köpek zehirlenmelerine tepki - Son Dakika
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Hayvan severlerden kedi ve köpek zehirlenmelerine tepki

13.08.2022 23:01
Hayvan severlerden kedi ve köpek zehirlenmelerine tepki

Manisa'nın Salihli ilçesinde biri sahipli köpek olmak üzere 15 kedinin zehirlenerek öldürülmesine, vatandaşlar ve HAYKODER üyeleri tepki gösterdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde biri sahipli köpek olmak üzere 15 kedinin zehirlenerek öldürülmesine, vatandaşlar ve HAYKODER üyeleri tepki gösterdi. Pankart açarak sorumluların cezalandırılmasını talep eden hayvan severler, mahallede yürüyüş yaparak çeşitli sloganlar attı.

Piri Reis Parkı önünde toplanan kalabalık grup adına kısa adı HAYKODER olan Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Funda Canseven, bir açıklama yaptı. Canseven, yaptığı açıklamada, "Bir canlıyı dahi yaşatmak için bizler hem maddi hem de manevi olarak öyle büyük emek veriyoruz ki. İnsanlar çocuklarını nasıl büyütüyor, onlara nasıl bakıyorsa bizde bu canlılara o şekilde bakıyoruz. Bu canlıların hiçbirinde sinsilik yok. Ama insanım diye aramızda gezen birileri sinsice gelip bu zavallı hayvanları katlediyor ve normal yaşamlarına devam ediyorlar. Bu insanlar aslında problemlerini yok ederek öldürerek çözmek isteyen insanlardır. Ne yazı ki bu vahşeti sinsice yaptıkları için çoğu zaman tespit edilemiyorlar, tespit edilseler de para cezası alıyorlar. Bizler ne olursa olsun havyan sevgisinden asla vazgeçmeyeceğiz. Her zaman en sonunda sevgi kazanacak, iyilik kazanacak. Belediyelerin, kurumların yapmadığı şeyleri bizler bedava yapıyoruz. Üstüne, para, emek ve yüreğimizden vererek yapıyoruz. Bizden, hayvanlarımızdan daha ne istiyorsunuz?" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan severlerden kedi ve köpek zehirlenmelerine tepki - Son Dakika

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