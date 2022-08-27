Kurutmaya bırakılan tonlarca üzüm sel sularına kapıldı - Son Dakika
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Kurutmaya bırakılan tonlarca üzüm sel sularına kapıldı

27.08.2022 17:19
Kurutmaya bırakılan tonlarca üzüm sel sularına kapıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dün etkili olan sağanakta bağlarda kurumaya bırakılan tonlarca üzüm, sel sularına kapıldı, geriye kalanlar ise zarar gördü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde dün etkili olan sağanakta bağlarda kurumaya bırakılan tonlarca üzüm, sel sularına kapıldı, geriye kalanlar ise zarar gördü. Mağdur olan üreticiler yetkililerden destek istedi.

Salihli'de dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları üzüm bağları arasındaki dereleri taşırdı. Kırsal Mersindere, Kapancı, Tekelioğlu ve Karayahşi mahallerinde su baskınları yaşandı. Sel suları özellikle Mersindere ve Kapancı mahallerini etkiledi. Bağlardaki kurumaya bırakılan çekirdeksiz kuru üzümler sel sularına kapıldı. Kurtarılabilen üzümlerde ise renk ve rekolte kaybı olduğu belirtildi.

'1 TONA YAKIN ÜZÜMÜM SEL SULARINA KAPILDI'Mersindere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hamza Gün (57), "Bu yaşıma kadar görmediğimiz bir afet yaşandı. Çok kısa sürede ve kuvvetli bir yağış oldu. Bu yağışın ardından üzüm bağlarımızın arasından geçen derede taşkın oldu. Bu taşkının neden olduğu sel sularına sadece benim 1 tona yakın üzümüm kapıldı. Dünden beri derenin içinde ve sergide çamurun altında kalan üzümlerimizi elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Aşırı yağış nedeniyle geride kalan üzümlerimizde de renk ve rekolte kaybı meydana geldi. Bu nedenle fiyatta da bir düşüş olacak" diye konuştu.'ÜZÜMLERİMİZİ KURTAMAYA FIRSATIMIZ OLMADI'

Mersindere Mahallesi'nden üzüm üreticisi Hakkı Tümer de kuvvetli yağmur sonrası gelen sel nedeniyle 1 yıldır gözü gibi baktığı üzümlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyerek, "Bizler, sergideki üzümlerimizi yağmurdan korumaya çalışırken bu kez de mahallemizin üst kesimlerinden sel suları geldi. Dizlerimize kadar yükselen su nedeniyle çaresiz kaldık. Sel suları o kadar kuvvetli geldi ki suyun yönünü değiştirmeye çalışsak da başarılı olmadık. Üzümlerimizi kurtarmaya fırsatımız dahi olmadı. Tonlarca üzümümüz, sel sularıyla gitti. Bu bir doğal afet, elimizden bir şey gelmedi. Mahallemizde 15'ten fazla üzüm üreticisi zarar gördü. Kiminin üzümleri çamur altında kaldı, kimininkini de sel suları götürdü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurutmaya bırakılan tonlarca üzüm sel sularına kapıldı - Son Dakika

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