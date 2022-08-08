Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

08.08.2022 21:07
Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde 29 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde 29 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikli Mahallesi'nde ikamet eden N.S.'nin (45) bahçesine Hint keneviri ektiğini tespit etti. Savcılıktan alınan arama izninin ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Köpek Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ikametinde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede boyları 50 santimetre ile 2 metre arasında değişen 29 kök kenevir, ikamette ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 39 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir, tabanca ve fişeklere el konulurken, şüpheli N.S. gözaltına alındı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika
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