Narkotik köpek timi eşliğinde kenevir operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek timi eşliğinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda Çapaklı Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö.'nün (29) ormanlık alana Hint keneviri ektiğini tespit etti. Narkotik Köpek Timi unsurlarının katılımı ile ormanlık alana operasyon düzenlendi. Yapılan aramada ormanlık alanda boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında değişen 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli A.Ö. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve yasal dışı kenevir ekimi' suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA