Kaza, Zafer Mahallesi kanalyolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre U.C.A. idaresindeki 35 HE 1796 plakalı kamyonet ile Mehmet Zühtü Şahin (53) idaresindeki bisiklet, Zafer Mahallesi 702. Sokak kavşağında çarpıştı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Mehmet Zühtü Şahin, olay yerindeki müdahalenin ardından Özel Medigüneş Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.