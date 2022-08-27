Mersindere ve Kapancı Mahalleleri başta olmak üzere bazı kırsal mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, bağlarda ve sergi alanlarında kurutmaya bırakılan çekirdeksiz üzümler suya kapıldı.

Kaynak: AA

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı - Son Dakika

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