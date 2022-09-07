Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, devriye çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede devriye attıkları sırada motosiklet üzerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişi durdurdu. Motosiklet ve şahısları incelemeye alan ekipler, motosikletin gündüz saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesinden çalındığını tespit ettikten sonra şüpheliler U.A. ve B.Ş.'nin kaçmasına fırsat vermeden yakaladı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Hisarcık, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

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