Şüpheli araçtan metamfetamin çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 29 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı Sart Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 2 parça halinde 28.71 gram metamfetamin, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, araçta bulunan A.A.E.(36) ve M.Y. (32), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA