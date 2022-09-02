Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Ö.K. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - MANİSA

Manisa 'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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