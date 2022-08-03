Manisa'da 2 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da 2 zehir taciri tutuklandı

03.08.2022 17:27
Manisa'da 2 zehir taciri tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphelendikleri B.Ç. (20) ve O.K.'yi (25) durdurup, arama yaptı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplam 48,96 gram metamfetamin, 3 adet repagen sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 2 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 2 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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