Robs demiri traktör sürücüsünün hayatını kurtardı - Son Dakika
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Robs demiri traktör sürücüsünün hayatını kurtardı

15.08.2022 11:10
Robs demiri traktör sürücüsünün hayatını kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile kamyon çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktöre takılı emniyet demiri (Robs) sürücünün hayatını kurtardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile kamyon çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktöre takılı emniyet demiri (Robs) sürücünün hayatını kurtardı.

Kaza, Salihli- Gölmarmara yolu Çavlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G.(32) idaresindeki 45 AIL 083 plakalı traktör, aynı istikamete gitmekte olan S.A.(36) sevk ve idaresindeki 45 Z 6242 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada traktöre takılı emniyet demirinin (Robs) oluşturduğu yaşam alanı sürücünün hayatını kurtardı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Robs demiri traktör sürücüsünün hayatını kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Robs demiri traktör sürücüsünün hayatını kurtardı - Son Dakika
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