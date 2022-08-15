Kaza, Salihli- Gölmarmara yolu Çavlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G.(32) idaresindeki 45 AIL 083 plakalı traktör, aynı istikamete gitmekte olan S.A.(36) sevk ve idaresindeki 45 Z 6242 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Robs demiri traktör sürücüsünün hayatını kurtardı - Son Dakika

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