Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları 2 kişinin üst aramasında 13 gram metamfetamin ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

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