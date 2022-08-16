Sarıgöl'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs mezarlıkta yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan şahıs, mezarlıkta dolaştığı sırada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde mezarlıktaki iki kişinin durumundan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahıslar üzerinde sorgulama yapmak istedi. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. E.K. (33) ve M.Ö. isimli şüphelilerin GBT sorgusunda E.K.'nin 11 farklı suçtan aranması bulunduğu öğrenildi. Ayrıca E.K.'nın yapılan üst aramasında esrar maddesi de ele geçirilirken kullandığı motosikletin de Denizli'den çalıntı kaydı bulunduğu bildirildi.

E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüpheli M.Ö. ise serbest bırakıldı. - MANİSA