Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

14.09.2022 14:36
Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'dan Denizli'ye uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine Alaşehir-Denizli kara yolundaki Siteler Mahallesi yakınlarında bir otomobili kontrol etmek isteyen ekipler, dur ihtarına uymayan aracı takibe aldı.

Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 370 gram metamfetamin, yaklaşık 60 adet uyuşturucu nitelikli hap ve bir miktar para bulundu.

Operasyonda yakalan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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