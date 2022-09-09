Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

09.09.2022 09:16
Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde bir miktar uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde bir miktar uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldıkları S.K'nın (36) bulunduğu Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ile 40 mermi ele geçirildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan ilçede Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahadırlar Mahallesi'nde ikamet eden H.S'nin (55) evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler 11 kök Hint keneviri ve 18 gram kubar ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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